В Красноярском крае вырос спрос на рабочий персонал и специалистов из автобизнеса

По данным специалистов, количество вакансий, открытых в регионе в 2024-м, на 18% превысило объем предложений о работе за 2023 год. Существенно выросла потребность в специалистах из сфер «Рабочий персонал» (+27% вакансий год к году), «Автомобильный бизнес» (+26%), «Производство, сервисное обслуживание», «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Строительство, недвижимость» (по +23%).
Активность соискателей в прошедшем году росла быстрее работодательской. Красноярцы открыли или обновили на 24% больше резюме, чем в 2023-м. Высокий интерес местные соискатели проявляли к трудоустройству в таких направлениях, как «Рабочий персонал» (21% от всех открытых и обновленных резюме в 2024 году), «Транспорт, логистика, перевозки» (16%), «Продажи, обслуживание клиентов» и «Строительство, недвижимость» (по 15%).
Наиболее заметный приток потенциальных кадров зафиксирован в сферах «Автомобильный бизнес» (+41% резюме год к году), «Рабочий персонал» (+31%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+30%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (+27%). Напротив, снизился интерес к работе в сферах «Розничная торговля» (-13% резюме год к году) и «Страхование» (-4%).
По итогам декабря 2024 года на одну вакансию в Красноярском крае приходится 3,7 резюме, что соответствует значениям умеренного дефицита на рынке труда. С начала года (января) значения индекса в регионе выросли на 0,9 подпунктов. Для сравнения, в целом по России в конце года был достигнут баланс спроса и предложения — 4,2 резюме на вакансию, за 12 месяцев этот показатель вырос на 0,8 подпунктов.
Напомним, сейчас в банке службы занятости Красноярского края насчитывается более 35 тысяч вакансий, из которых около 22 тысяч — по рабочим профессиям.