В Красноярском крае вырос спрос на рабочий персонал и специалистов из автобизнеса

По итогам декабря 2024 года на одну вакансию в Красноярском крае приходится 3,7 резюме, что соответствует значениям умеренного дефицита на рынке труда. С начала года (января) значения индекса в регионе выросли на 0,9 подпунктов. Для сравнения, в целом по России в конце года был достигнут баланс спроса и предложения — 4,2 резюме на вакансию, за 12 месяцев этот показатель вырос на 0,8 подпунктов.