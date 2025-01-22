Экс-депутат Волгоградской облдумы передумал продавать стадион

Напомним, что помимо самого земельного участка площадью 10 тыс. кв.м, одним лотом на торги были выставлены и все находящиеся на участке спортивные постройки. В частности, футбольное поле с искусственным газоном размером 90×60 метров и осветительными мачтами, административный корпус с помещениями общей площадью около 300 кв. метров, сторожка, котельная, подсобные помещения.