Гаражный кооператив на улице Солнечной в Самаре хотят снести

В Самаре хотят снести гаражи на улице Солнечной. Иск в суд подал городской департамент градостроительства и требует признать гараж из пяти боксов самовольной постройкой. Ответчиками по делу являются ГСК № 724 и индивидуальный предприниматель.
— Также департамент попросил наложить запрет на любые регистрационные действия в отношении двух земельных участков, на которых расположены гаражи, — следует из данных картотеки арбитражных дел.
Заявление об обеспечительных мерах суд удовлетворил. Сам иск начнут рассматривать в феврале.