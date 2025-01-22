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Гаражный кооператив на улице Солнечной в Самаре хотят снести

Арбитражный суд Самарской области рассматривает дело о сносе гаражей.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре хотят снести гаражи на улице Солнечной. Иск в суд подал городской департамент градостроительства и требует признать гараж из пяти боксов самовольной постройкой. Ответчиками по делу являются ГСК № 724 и индивидуальный предприниматель.

— Также департамент попросил наложить запрет на любые регистрационные действия в отношении двух земельных участков, на которых расположены гаражи, — следует из данных картотеки арбитражных дел.

Заявление об обеспечительных мерах суд удовлетворил. Сам иск начнут рассматривать в феврале.