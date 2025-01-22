Казахстан и Турция будут сотрудничать в области карантина и защиты растений

Ратификация будет способствовать укреплению взаимодействия между сторонами, устанавливается ряд обязательств. Теперь страны должны обмениваться правовыми актами, национальным перечнем карантинных вредных организмов и другими положениями, касающимися карантина и защиты растений. Также Казахстан и Турция обязались информировать друг друга о фитосанитарной ситуации и случаях выявления и распространения карантинных вредных организмов, а также способах борьбы и контроля над ними.