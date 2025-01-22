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Казахстан и Турция будут сотрудничать в области карантина и защиты растений

АСТАНА, 22 янв— Sputnik. Казахстан и Турция будут сотрудничать в области карантина и защиты растений.

Источник: Sputnik.kz

22 января мажилис ратифицировал соглашение между правительствами двух стран, которое было подписано 10 мая 2022 года в Анкаре.

Ратификация будет способствовать укреплению взаимодействия между сторонами, устанавливается ряд обязательств. Теперь страны должны обмениваться правовыми актами, национальным перечнем карантинных вредных организмов и другими положениями, касающимися карантина и защиты растений. Также Казахстан и Турция обязались информировать друг друга о фитосанитарной ситуации и случаях выявления и распространения карантинных вредных организмов, а также способах борьбы и контроля над ними.

сообщает мажилис

Кроме того, соглашение регламентирует требования в отношении ввозимых грузов, регулирует совместные меры при осуществлении импортных и экспортных операций с подкарантинными материалами.

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