Импорт креветок на Кубань вырос в 7 раз

Объем импорта рыбы и морепродуктов в Краснодарский край в прошлом году составил 7 тыс. тонн. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. Основными экспортерами такой продукции на Кубань являются Вьетнам, Саудовская Аравия, Индия, Индонезия, Китай, Египет и Перу.