Россельхознадзор: почти 100% импортной молочной продукции в России приходится на Беларусь

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил «Известиям», что товарооборот между Беларусью и Россией за 2024 год может достичь $60 млрд. Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич отметил, что растет не только товароборот в целом, но и доли стран в структуре торговли друг друга. Доля РФ в импорте Беларуси в 2024 году составила порядка 57%, что стало максимальным значением за последние годы. В свою очередь белорусская составляющая в российском импорте поднялась до 10%, что в два раза выше, чем за последнее десятилетие.