Россельхознадзор: почти 100% импортной молочной продукции в России приходится на Беларусь

Отмечается, что по итогам 2024 года Беларусь по-прежнему лидирует по поставкам молока, мяса и яиц на российский рынок. При этом подчеркивается, что по ряду категорий товаров наша страна обеспечила абсолютное доминирование.
В частности, в прошлом году 94% поставляемой в Россию из-за рубежа молочной продукции импортировалось из Беларуси. Наша страна также лидирует по поставкам на российский рынок яиц — на ее долю приходится 87% от общего объема импорта.
Кроме того, Беларусь поставляет в РФ более 50% всей ввозимой мясной продукции. «В 2024 году доля республики в поставках говядины составила 46%, мяса и субпродуктов птицы — 51%, готовых мясных товаров — 97%», — отметили в Россельхознадзоре. Помимо этого, в отгрузках рыбной продукции этот показатель составил 17%.
«Белорусская продукция имеет хорошую репутацию и пользуется устойчивым спросом среди российских потребителей благодаря высокому качеству продовольственных товаров и конкурентоспособным ценам», — пояснил «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
В Минсельхозе России в свою очередь заявили изданию, что Беларусь является одним из крупнейших партнеров страны в сфере агропромышленного комплекса. «Сегодня между странами выстроено тесное взаимодействие, в рамках которого активно развивается взаимная торговля, в том числе на основании балансов спроса и предложения отдельных видов продовольствия (молоко, мясо, сахар и так далее). Диалог осуществляется как на двусторонней основе, так и по линии Союзного государства, в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств», — рассказали в пресс-службе министерства.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил «Известиям», что товарооборот между Беларусью и Россией за 2024 год может достичь $60 млрд. Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич отметил, что растет не только товароборот в целом, но и доли стран в структуре торговли друг друга. Доля РФ в импорте Беларуси в 2024 году составила порядка 57%, что стало максимальным значением за последние годы. В свою очередь белорусская составляющая в российском импорте поднялась до 10%, что в два раза выше, чем за последнее десятилетие.