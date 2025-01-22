Власти сохранили планы по строительству новых заводов в Самаре

Региональное правительство реализует проект совместно с администрацией города. Под индустриальный парк выбрали площадку в Красноглинском районе. Как сообщали в мэрии, это участок более 200 га земли за ТЦ «Мега», между Крутыми Ключами и поселком Козелки.
«Границы индустриального парка будут определены по итогам межевания земельных участков и утверждения схемы их расположения на кадастровом плане», — уточнили в департаменте.
Также задача властей — подготовить инфраструктуру для будущих предприятий: нужно провести сети водоснабжения, газоснабжения, канализации, ливневки, построить дороги.
Какие именно предприятия могут получить статус резидента индустриального парка, чиновники не уточнили. Однако в результате реализации проекта по итогам 2029 г. власти рассчитывают привлечь 2 млрд рублей инвестиций и создать не менее 250 рабочих мест.
Кадры на новые заводы собираются привлечь из микрорайонов Крутые Ключи (трудоспособное население — 12200 человек), Кошелев-Парк (16500), Новая Самара (8900) и поселка Новосемейкино (6660).
В Самарской области уже есть несколько аналогичных площадок: «Преображенка» и «Преображенка 2», «Чапаевск», «Новосемейкино» и ОЭЗ «Тольятти». Для резидентов действуют налоговые льготы.