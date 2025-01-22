Власти сохранили планы по строительству новых заводов в Самаре

Региональное правительство реализует проект совместно с администрацией города. Под индустриальный парк выбрали площадку в Красноглинском районе. Как сообщали в мэрии, это участок более 200 га земли за ТЦ «Мега», между Крутыми Ключами и поселком Козелки.