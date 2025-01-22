Отели Краснодарского края вошли в сотню лучших в России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
В рейтинг попали 20 средств размещения из Краснодарского края. Отели получили высокую оценку премии WHERETOTRAVEL HOTELS AWARD. Ее проводят ежегодно.
Премию вручают лучшим отелям страны. Участвовать могут гостиницы независимо от количества «звезд», размера или дополнительных услуг.
Победителями премии стали отели Сочи, Красной Поляны, Геленджика, Краснодара, Новороссийска и других городов Краснодарского края.
Новые средства размещения в Краснодарском крае открывают ежегодно. В 2024 году в регионе начали работу 37 отелей и гостиниц емкостью 1,8 тыс. номеров.
В 2025 году в Краснодарском крае откроют около 40 отелей и гостиниц.