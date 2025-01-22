Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омскую Московку расширят застройкой птицефабрики

В среду, 22 января 2025 года, новые собственники земли под обанкроченной птицефабрикой «Оша» представили свое видение по развитию этой территории.

Источник: Reuters

Инвесторы заявили планы по застройке высвободившейся территории многоквартирными домами. Планируется, что в микрорайоне будут проживать 40−50 тысяч человек. При этом, как заявляется, проект предусматривает возведение объектов социальной инфраструктуры и коммерции.

Проект назвали городом-спутником Омска. Территориально он расположен между микрорайоном Московка и деревней Морозовка.

Других деталей проекта не прозвучало, что вызвало встречные вопросы от членов комиссии, например, о транспортной инфраструктуре.

Напомним, новый хозяин у птицефабрики омской компании «ОША» появился в июне 2023 года. Актив на торгах продали самарскому ООО «Абсолют» Алексея Шаповалова.

строительство