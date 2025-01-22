Омскую Московку расширят застройкой птицефабрики

Инвесторы заявили планы по застройке высвободившейся территории многоквартирными домами. Планируется, что в микрорайоне будут проживать 40−50 тысяч человек. При этом, как заявляется, проект предусматривает возведение объектов социальной инфраструктуры и коммерции.
Проект назвали городом-спутником Омска. Территориально он расположен между микрорайоном Московка и деревней Морозовка.
Других деталей проекта не прозвучало, что вызвало встречные вопросы от членов комиссии, например, о транспортной инфраструктуре.
Напомним, новый хозяин у птицефабрики омской компании «ОША» появился в июне 2023 года. Актив на торгах продали самарскому ООО «Абсолют» Алексея Шаповалова.