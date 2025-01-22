Омскую Московку расширят застройкой птицефабрики

Инвесторы заявили планы по застройке высвободившейся территории многоквартирными домами. Планируется, что в микрорайоне будут проживать 40−50 тысяч человек. При этом, как заявляется, проект предусматривает возведение объектов социальной инфраструктуры и коммерции.