Региональные власти разместят еще 10 млрд рублей на депозите в «Газпромбанке»

Региональные власти предложили банкам размещение двух лотов на общую сумму 10 млрд руб. сроком на 31 день. Отбор по всем лотам выиграло АО «Газпромбанк». Бюджетные средства будут размещены на депозите по ключевой ставке ЦБ (21%) плюс 2,07% годовых. Результаты отбора размещены на сайте краевого минфина.