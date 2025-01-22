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Новый проект по расселению из аварийного жилья разработали в Самаре

Минстрой Самарской области подготовил проект программы по аварийному жилью.

Источник: Комсомольская правда

Сейчас в Самарской области расселяют жилье, которое признали аварийным до 1 января 2017 года. Но есть немало домов, которые признали аварийными после этого срока, и их также нужно расселять. В связи с этим в минстрое Самарской области подготовили новый проект программы по расселению.

Сейчас документ согласовывают с другими структурами. В нее вошли дома, информация о которых предоставлена муниципалитетами. Именно местные власти и признают тот или иной дом аварийным.

Планируется, что в новую программу войдут дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, пишет sovainfo.ru. Когда начнется ее реализация, пока не известно.

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