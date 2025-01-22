Новый проект по расселению из аварийного жилья разработали в Самаре

Сейчас в Самарской области расселяют жилье, которое признали аварийным до 1 января 2017 года. Но есть немало домов, которые признали аварийными после этого срока, и их также нужно расселять. В связи с этим в минстрое Самарской области подготовили новый проект программы по расселению.