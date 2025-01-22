Новый проект по расселению из аварийного жилья разработали в Самаре

Сейчас в Самарской области расселяют жилье, которое признали аварийным до 1 января 2017 года. Но есть немало домов, которые признали аварийными после этого срока, и их также нужно расселять. В связи с этим в минстрое Самарской области подготовили новый проект программы по расселению.
Сейчас документ согласовывают с другими структурами. В нее вошли дома, информация о которых предоставлена муниципалитетами. Именно местные власти и признают тот или иной дом аварийным.
Планируется, что в новую программу войдут дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, пишет sovainfo.ru. Когда начнется ее реализация, пока не известно.