В Татарстане построят две школы и два детсада по нацпроектам в 2025 году

Кроме того, по федеральной программе в 2025 году отремонтируют 10 школ в Казани и девяти районах республики, а также два детских сада в столице. По республиканской программе ремонт ожидается в 18 школах и девяти детсадах. На эти цели выделено более 2,7 млрд руб.