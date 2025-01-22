Омский суд арестовал имущество компании «СтройТраст»

Напомним, что 3 миллиона 350 тысяч рублей штрафов наложено на компанию «СтройТраст» за срыв сроков ремонта бульвара Архитекторов в Омске. Эти средства с подрядчика требует мэрия Омска, поскольку были нарушены условия государственного контракта. Информация об этом размещена на портале «Госзакупок». Там указано, что на компанию налагаются два штрафа за просрочку исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе и гарантийных.