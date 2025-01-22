Омский суд арестовал имущество компании «СтройТраст»

Наши коллеги из издания «Коммерческие вести» сообщают, что количество исков к компании, занимающейся ремонтом моста у телецентра, растёт.
В Арбитражный суд Омской области поступило новое исковое заявление. На имущество братьев Акопян и «СтройТраст» наложен арест. Директор компании «Нортон Сталь Втормет» требует взыскать 5,3 млн рублей с компании «СтройТраст». Кроме того, есть ещё иски от нескольких компаний, связанные с невыполнением обязательств.
Напомним, что 3 миллиона 350 тысяч рублей штрафов наложено на компанию «СтройТраст» за срыв сроков ремонта бульвара Архитекторов в Омске. Эти средства с подрядчика требует мэрия Омска, поскольку были нарушены условия государственного контракта. Информация об этом размещена на портале «Госзакупок». Там указано, что на компанию налагаются два штрафа за просрочку исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе и гарантийных.