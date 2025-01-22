Арбитражный суд обязал турфирму вернуть в бюджет Приморья 45 млн рублей

Как следует из материалов дела, в 2022 году между истцом и подрядчиком было заключено соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета на строительство гостиницы в рамках развития туристической инфраструктуры региона. При этом было необходимо завершить строительство модульной гостиницы в срок до 15 июня 2023 года. Однако вместо указанных 30 домиков впоследствии появилось только 20 из них.