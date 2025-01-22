Арбитражный суд обязал турфирму вернуть в бюджет Приморья 45 млн рублей

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Агентства по туризму Приморского края о взыскании с ООО «Диалог народов-1» субсидий в размере 45 млн рублей, выделенных на строительство гостиницы, расположенной на побережье бухты Нарва в Хасанском районе. Бюджетные средства были получены в указанном размере, а вот результаты предоставления субсидии так и не достигнуты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе суда.
Как следует из материалов дела, в 2022 году между истцом и подрядчиком было заключено соглашение о предоставлении субсидий из краевого бюджета на строительство гостиницы в рамках развития туристической инфраструктуры региона. При этом было необходимо завершить строительство модульной гостиницы в срок до 15 июня 2023 года. Однако вместо указанных 30 домиков впоследствии появилось только 20 из них.
Добровольно вернуть средства из бюджета компания не согласилась, тогда Агентство по туризму обратилось в суд. Ответчик тоже не стал отставать, подавая встречный иск и объясняя срыв обязательств сложностями с транспортировкой груза к месту строительства. Затруднения были вызваны неблагоприятными метеорологическими условиями и введением режима чрезвычайной ситуации, что, по мнению общества с ограниченной ответственностью, сделало выполнение проекта невозможным.
В результате разбирательства суд пришёл к выводу, что выделенные средства использованы нецелевым образом, а обязательства по проекту остались невыполненными. Возврат субсидии в краевой бюджет признан законным. Также была произведена замена подрядчика на ИП Самусь И. И.