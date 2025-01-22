В Краснодаре планируют приобрести 50 новых трамваев в 2025 году

Пресс-служба администрации также напомнила о строительстве трамвайной линии, соединяющей Московскую улицу с комплексом «Немецкая деревня». В настоящее время осуществляется прокладка трамвайных путей на участке от Западного депо до улицы Красных Партизан. На третьем этапе строительства рельсы будут протянуты к спортивному комплексу «Баскет-Холл», а на четвертом этапе новая линия свяжется с действующим маршрутом на улице Московской.