В Краснодаре планируют приобрести 50 новых трамваев в 2025 году

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края со ссылкой на министра экономики Алексея Юртаева.
В наступившем году запланировано строительство 9,8 километров новых трамвайных маршрутов и обновление вагонов общественного транспорта.
Как отметил министр экономики, экологически чистый транспорт не только снизит нагрузку на дороги, но и повысит мобильность граждан, улучшая доступность различных районов города.
Пресс-служба администрации также напомнила о строительстве трамвайной линии, соединяющей Московскую улицу с комплексом «Немецкая деревня». В настоящее время осуществляется прокладка трамвайных путей на участке от Западного депо до улицы Красных Партизан. На третьем этапе строительства рельсы будут протянуты к спортивному комплексу «Баскет-Холл», а на четвертом этапе новая линия свяжется с действующим маршрутом на улице Московской.
Также было отмечено, что открытие Западной трамвайной линии значительно увеличит пассажиропоток, который составит около 14,5 миллионов пассажиров в год.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в 2024 году в столицу Кубани поступило 40 новых трамвайных вагонов. Кроме того в автопарк общественного транспорта добавили 7 электробусов и 83 автобуса.