Трамвайный маршрут № 12 в Перми будет продлен

Начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин в эфире Радио «КП» (96,6 FM) рассказал о планируемых новшествах в организации трамвайного движения.
— После того как у нас возобновится движение трамваев по улице Мира, а мы планируем, что это произойдет уже в этом году, трамвайный маршрут № 12 будет немного продлен, — рассказал Анатолий Путин. — С улицы Мира он пойдет не до Разгуляя, как сейчас, а дальше — до Пермской ярмарки.
Также изменения ждут трамвай № 3. В связи с активной жилой застройкой, которая сейчас идет вдоль улицы Дзержинского, этот трамвайный маршрут будет продлен до АО «ВЕЛТА», то есть он пойдет по улице Героев Хасана.
Конкретные сроки изменений трамвайных маршрутов Анатолий Путин пообещал назвать позже.