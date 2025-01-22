Трамвайный маршрут № 12 в Перми будет продлен

— После того как у нас возобновится движение трамваев по улице Мира, а мы планируем, что это произойдет уже в этом году, трамвайный маршрут № 12 будет немного продлен, — рассказал Анатолий Путин. — С улицы Мира он пойдет не до Разгуляя, как сейчас, а дальше — до Пермской ярмарки.