В Волгоградской области увеличилась плата за капремонт в МКД

В текущем году минимальный размер платы за капитальный ремонт в многоквартирном доме составит 10,93 рубля за 1 кв. м. Таким образом, ежемесячный платеж за один квадратный метр общей площади жилья для владельцев однокомнатных квартир увеличится примерно на 60−80 рублей. Владельцам двухкомнатных квартир в среднем придется платить на 100−120 рублей больше, а у собственников трехкомнатных платеж вырастет на 120−150 рублей.
Увеличение размера взноса связано с повышением стоимости строительных материалов и услуг рабочих, уточняет «Волгоградская правда.ру».
При этом минимальный размер взноса на капитальный ремонт в МКД Волгоградской области ниже, чем в соседних регионах. Так, в Астраханской области он составляет 15 рублей за 1 кв. метр, в Краснодарском крае — 11, 47, а в Саратовской области — 12,4 рубля за 1 кв. м.
Плановое повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт продолжится. В 2026 году, согласно постановлению, плата за 1 кв. метр увеличится до 13,66, а в 2027-м — до 17,07 рубля за 1 кв. м.
Отметим, за 10 лет благодаря программе капитального ремонта условия жизни в регионе улучшились более чем у 400 тыс. человек. На обновление жилищного фонда было потрачено 18 млрд рублей. В рамках капремонта ведутся работы по обновлению кровель, фундаментов и инженерных коммуникаций, утеплению фасадов и замене лифтового оборудования.