В Волгоградской области увеличилась плата за капремонт в МКД

В текущем году минимальный размер платы за капитальный ремонт в многоквартирном доме составит 10,93 рубля за 1 кв. м. Таким образом, ежемесячный платеж за один квадратный метр общей площади жилья для владельцев однокомнатных квартир увеличится примерно на 60−80 рублей. Владельцам двухкомнатных квартир в среднем придется платить на 100−120 рублей больше, а у собственников трехкомнатных платеж вырастет на 120−150 рублей.