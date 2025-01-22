«Авилон» назвал восемь китайских машин, которые можно покупать подержанными

«Российские потребители привыкают к китайским автомобилям, и охотно покупают дилерские годовалые и двухлетние машины с небольшим пробегом. К автомобилям с большим пробегом они относятся с осторожностью, так как доверие к качеству китайских машин пока еще ниже, чем к европейским или японским», — сообщил Титов и призвал при выборе китайской подержанной машины ориентироваться на ее пробег и техническое состояние.