В ОмГУ с 1 марта поднимется плата за обучение

С 1 марта 2025 года в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского увеличивается стоимость обучения. Информация об изменениях опубликована на официальном сайте вуза. Цены поднимутся для студентов всех курсов и факультетов, как на бакалавриате, так и в магистратуре. Средний размер индексации составит 4,5%.
Факультет истории, теологии и международных отношений.
Бакалавриат: с 66 780 рублей до 69 785 рублей за семестр (+3 000 рублей) Магистратура: с 72 180 рублей до 75 428 рублей.
Факультет культуры и искусств.
Бакалавриат: с 132 300 рублей до 138 253 рублей (+6 000 рублей).
Журналистика, филология и PR.
Бакалавриат: с 66 780 рублей до 69 785 рублей Магистратура: с 72 180 рублей до 75 428 рублей.
Физический и химический факультеты.
Бакалавриат: с 75 960 рублей до 79 378 рублей Магистратура: с 81 133 рублей до 84 833 рублей (+3 700 рублей).
Экономика и психология.
Бакалавриат: с 66 780 рублей до 69 785 рублей Магистратура (психология): с 131 580 рублей до 137 501 рубля.
Юридический факультет.
Первый курс: с 68 040 рублей до 71 100 рублей за семестр Остальные курсы: от 72 925 рублей до 76 561 рубля.