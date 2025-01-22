В ОмГУ с 1 марта поднимется плата за обучение

С 1 марта 2025 года в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского увеличивается стоимость обучения. Информация об изменениях опубликована на официальном сайте вуза. Цены поднимутся для студентов всех курсов и факультетов, как на бакалавриате, так и в магистратуре. Средний размер индексации составит 4,5%.