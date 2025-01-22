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В ОмГУ с 1 марта поднимется плата за обучение

Цены увеличатся для студентов всех курсов.

Источник: Om1 Омск

С 1 марта 2025 года в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского увеличивается стоимость обучения. Информация об изменениях опубликована на официальном сайте вуза. Цены поднимутся для студентов всех курсов и факультетов, как на бакалавриате, так и в магистратуре. Средний размер индексации составит 4,5%.

Факультет истории, теологии и международных отношений.

Бакалавриат: с 66 780 рублей до 69 785 рублей за семестр (+3 000 рублей) Магистратура: с 72 180 рублей до 75 428 рублей.

Факультет культуры и искусств.

Бакалавриат: с 132 300 рублей до 138 253 рублей (+6 000 рублей).

Журналистика, филология и PR.

Бакалавриат: с 66 780 рублей до 69 785 рублей Магистратура: с 72 180 рублей до 75 428 рублей.

Физический и химический факультеты.

Бакалавриат: с 75 960 рублей до 79 378 рублей Магистратура: с 81 133 рублей до 84 833 рублей (+3 700 рублей).

Экономика и психология.

Бакалавриат: с 66 780 рублей до 69 785 рублей Магистратура (психология): с 131 580 рублей до 137 501 рубля.

Юридический факультет.

Первый курс: с 68 040 рублей до 71 100 рублей за семестр Остальные курсы: от 72 925 рублей до 76 561 рубля.

образование