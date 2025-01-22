Белорусские сбережения в российских рублях: сколько можно заработать на вкладах

Есть у Белагропромбанке еще один вариант депозита, который открыть будет гораздо проще, но условия по нему тоже выгодные. Это вклад «Плюс к стабильности», и для его оформления потребуется гораздо меньше денег — от 2 тысяч российских рублей (более 67 белорусских рублей). Сроки хранения составляют от 35 до 1110 дней, а размер процентной ставки — от 5% до 17,1%. Проценты в данном случае также привязаны к срокам хранения. Оформить его можно, как удаленно, так и в самом банке.