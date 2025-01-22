Белорусские сбережения в российских рублях: сколько можно заработать на вкладах

Валютные вклады, в частности, в долларах оформляются в белорусских банках на весьма скромных условиях: процентные годовые ставки у них сейчас колеблются от 0,1 до 1,3%, а год назад были еще ниже — от 0,1% до 1%.
При таких условиях, обогатиться на них сильно не получится, но, если оформить депозит в российских рублях — пассивный доход будет гораздо выше. На каких условия и в каких банках лучше открывать рублевые вклады — в материале Sputnik.
Топ-5 предложений
Сегодня белорусские банки предлагают почти 60 вариантов депозитов в российских рублях, однако самые высокие процентные ставки годовых предлагают Белгаропромбанк, СтатусБанк, Беларусбанк, Сбербанк и ВТБ Банк.
Один из таких рублевых вкладов у Белгаропромбанка называется «Плюс VIP». Его можно оформить как в отделении банка, так и онлайн, и способ открытия никак не повлияет на его условия.
Это безотзывной депозит, ставки по нему будут варьироваться от 12,4% до 17,2% в зависимости от сроков хранения. Но чтобы оформить этот вклад, потребуется весьма внушительная сумма в 3 миллиона российских рублей (чуть более 101 тысячи белорусских рублей по курсу на момент написания материала). Хранить эти деньги в банке можно от 95 до 735 дней.
Есть у Белагропромбанке еще один вариант депозита, который открыть будет гораздо проще, но условия по нему тоже выгодные. Это вклад «Плюс к стабильности», и для его оформления потребуется гораздо меньше денег — от 2 тысяч российских рублей (более 67 белорусских рублей). Сроки хранения составляют от 35 до 1110 дней, а размер процентной ставки — от 5% до 17,1%. Проценты в данном случае также привязаны к срокам хранения. Оформить его можно, как удаленно, так и в самом банке.
Кстати, что за последние шесть месяцев это предложение стало более выгодным: полгода назад максимальная процентная ставка составляла 12,1%.
В Статусбанке можно открыть валютный депозит «Статус — Удобный!», для этого нужна сумма от 5 тысяч российских рублей (чуть более 168 белорусских рублей).
Процентные ставки по нему следующие: со сроком на полгода — 11,5%, на 9 месяцев — 15%, на 13 месяцев — 17,1%, на 18 месяцев — 16%.
Летом прошлого года ставки были ощутимо ниже — от 11,5% до 12,5%.
У Беларусбанка, как и прежде, можно положить на депозит свои сбережения в российских рублях. Для этого, например, можно оформит безотзывной депозит «Рублевый». Открывается он на сумму не менее 3 тысяч российских рублей (101 белорусский рубль), а хранить эти деньги банк может 13, 18, 24 и 36 месяцев.
Открыть это вклад можно двумя способами — в отделении банка и дистанционно, от этого будет зависеть процентная ставка годовых. Если обращаться непосредственно в отделение финучреждения, ставка будет 17%, а если онлайн — 17,1%. Но ставка не фиксированная, а переменная: ее размер скорректируется на следующий день после изменения базового показателя — ключевой ставки Центробанка РФ (КС ЦБРФ).
С такой же процентной ставкой годовых — 17% — можно открыть в этом банке еще один рублевый депозит, так же безотзывной. Называется он «На будущее», который можно оформить только в отделении банка.
Минимально необходимая для этого сумма — 7 тысяч российских рублей (почти 236 белорусских рублей), срок хранения — 3, 4 и 5 лет. Но ставка также является переменной — КС ЦБРФ + 4 процентных пункта.
Но этот вклад открывается в рамках комплексного продукта «Детский» на имя ребенка в возрасте до 16 лет, или же его может оформить сам ребенок, но только «в установленных законодательством случаях».
Сбербанка предлагает открыть безотзывной депозит в российских рублях под названием «Сохраняй». Ставка по этому предложению фиксированная, но может меняться в зависимости от того, на какой срок внесены в банк средства.
Так, проценты для вкладов на 90−182 дней будут в 13,5%, на 183−369 дней — 15%, на 370−550 дней — 17%, а на 551−1000 дней — снова 15%.
Для его оформления потребуется не менее 6 тысяч российских рублей (202 белорусских рубля).
ВВТБ Банке рублевый вклад в российских рублях «Мои условия» оформляется и в отделении банка, и дистанционно, условия при этом будут отличаться.
С депозита, оформленного в самом банке, зарабатывать можно будет от 13,8% до 16,7% в год в зависимости от сроков хранения денег. Чтобы открыть этот вклад, минимум потребуется 6 тысяч российских рублей (202 белорусских рубля).
При дистанционном оформлении заработать получится немного больше: ставки годовых будут от 13,9% до 16,8%, да и необходимая для его открытия сумма гораздо меньше — всего лишь 600 российских рублей (20,2 белорусских рублей).
Сроки хранения этих двух вкладов составляют от 35 до 729 дней и от 733 до 1900 дней.
Полгода назад ставки были несколько ниже: для депозитов, оформленных в подразделении банка, — от 9,1 до 12,6%, а для онлайн-вклада — от 9,2% до 12,7%.
Размер пассивного дохода
Согласно последним данным Нацбанка, средняя сумма вклада, который граждане Беларуси оформляли в иностранной валюте (а это доллары, евро и российские рубли), была в размере 8,2 тысячи долларов. В пересчете на российские рубли это примерно 846,4 тысяч (почти 28,5 тысяч белорусских рублей).
Посчитаем, сколько с этой суммы можно заработать, если на эти деньги оформить рублевый депозит минимум на год.
Положив эти деньги в Белагропромбанкна 370 дней (на такой срок можно оформить вклад в этом финучреждении), заработать с нее получится почти 136,8 тысяч российских рублей (с вычетом налога), в национальной валюте это немного превышает сумму в 4,6 тысяч.
В Беларусбанке не получится оформить депозит на год, только на 13 месяцев. А за год и один месяц 846,4 тысяч российских рублей, оформленных в банке в качестве депозита, принесут клиенту более 147 тысяч российских рублей (с вычетом налога), это почти равно 5 тысячам белорусских рублей.
Открыв валютный депозит у Сбербанка на год 846,4 тысяч российских рублей за этот период вырастут до 963,7 тысяч российских рублей, то есть пассивный доход составит 117,3 тысячи, после того, как с этой суммы вычтут налог (почти 4 тысячи белорусских рублей).
Доходность онлайн депозита ВТБ Банка будет следующей: за 12 месяцев с 846,4 рублей можно добавить к своим сбережениям 131,5 тысяч российских рублей (с вычетом налогов), в переводе на белорусские рубли это превышает сумму в 4,4 тысячи белорусских рублей.