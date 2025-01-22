Библиотека на Дзержинского не пострадает: Дятлова — о строительстве третьей очереди Восточной эстакады

Библиотека, расположенная на Дзержинского, 128, в Калининграде, при строительстве третьей очереди Восточной эстакады не пострадает. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова.
Изучая опубликованный в открытых источниках проект новой дороги в Московский район, читатели «Клопс» обнаружили в списке на изъятие и участок, на котором стоит библиотека им. Зиборова. Это вызвало их беспокойство.
Но пожертвовать на нужды дороги планируется только часть земельного участка, где размещается библиотека, пояснила Елена Дятлова. Само здание сносить не будут.
«Проект межевания определяет, какая часть [территории] изымается для дорожного строительства. То есть мы не сносим дом, а частично изымаем участок, библиотека не пострадает», — говорит Дятлова.
Третий этап Восточной эстакады пройдёт от Острова до створа улиц Дзержинского и Муромской. Проект строительства подготовили летом прошлого года, получено положительное заключение госэкспертизы. Сейчас региональные власти ищут источник финансирования.