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В Перми отменят продажу автобусных и трамвайных билетов за наличку

Пермь станет одним из первых городов в России, где откажутся от оплаты проезда за наличный расчет.

Источник: Комсомольская правда

Городской департамент транспорта предложил уже этой весной отменить в общественном транспорте продажу водителями разовых билетов за наличные деньги.

Пермяки, не имеющие транспортных карт и оплачивающие проезд монетами или купюрами, — а таких сейчас 2,5 процента от общего количества пассажиров, — вскоре должны будут приобретать специальные одноразовые билеты, которые нужно будет приложить к валидатору в салоне автобуса или трамвая.

Купить разовые билеты можно будет в пунктах продажи проездных, количество которых в Перми обещают увеличить, в том числе они появится на железнодорожном и автовокзалах.

Водители же продавать билеты больше не будут, чтобы не отвлекаться во время движения и соблюдать график.

Подобная практика уже применяется в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, Пермь станет одним из первых городов в России, где откажутся от оплаты проезда за наличный расчет.