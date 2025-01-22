В Перми отменят продажу автобусных и трамвайных билетов за наличку

Пермяки, не имеющие транспортных карт и оплачивающие проезд монетами или купюрами, — а таких сейчас 2,5 процента от общего количества пассажиров, — вскоре должны будут приобретать специальные одноразовые билеты, которые нужно будет приложить к валидатору в салоне автобуса или трамвая.