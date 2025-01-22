Как изменится работа общественного транспорта в Екатеринбурге с 1 февраля

Однако важно, чтобы контроль выполнялся качественно, говорят эксперты. Только в этом случае система брутто-контрактов имеет смысл. Именно для этого власти Екатеринбурга решили внедрить единый и централизованный механизм управления транспортной системой с помощью Центра управления перевозками. Планируется, что его сотрудники будут выполнять роль диспетчеров и контролеров. Они будут в режиме онлайн следить за ситуацией на дорогах, в том числе за общественным транспортом, и управлять ей «здесь и сейчас». Однако пока неизвестно, когда заработает организация. Источник ЕАН в мэрии заявил, что Центр управления перевозками уже сформирован и находится в процессе запуска, но конкретной даты начала работы не назвали.