Как изменится работа общественного транспорта в Екатеринбурге с 1 февраля

Транспортная реформа в Екатеринбурге набирает обороты и, наверное, находится на самом пике. С 1 февраля весь общественный транспорт Екатеринбурга, включая автобусы коммерческих перевозчиков, начнет работать по системе брутто-контрактов. Что именно изменится для пассажиров — в материале ЕАН.
Новые условия контрактов
Главное изменение, которое ожидает систему общественного транспорта, — брутто-контракты. Как они будут работать? Теперь вся выручка от продажи билетов будет поступать не в карман коммерсанта, а в городской бюджет. А перевозчики будут получать от города фиксированную сумму, указанную в договоре. Согласно условиям контракта, оплата будет производиться без авансового платежа. Стоимость договора при этом формируется с учетом расходов перевозчиков на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Заказчик в лице администрации Екатеринбурга оплачивает объем фактически выполненной транспортной работы.
«В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств вправе произвести оплату путем выплаты подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки», — говорится в документах.
Администрация не будет оплачивать автобусные рейсы, если:
- водитель пропустил более 20% остановок от их общего числа на маршруте;
- рейс выполняется с отклонением от времени в расписании более, чем на 2 минуты в случае раннего отправления и 12 минут при опоздании.
При этом перевозчик не будет нести ответственности, если автобус задержался из-за пробок, технических сбоев в навигации, ЧП, дорожных работ или аварий. При возникновении подобных внештатных ситуаций подрядчик должен оперативно сообщить о них заказчику.
Расписание автобусов
Главное изменение, на которое рассчитывают представители администрации после перехода на брутто-контракты, — регулярность рейсов. Теперь перевозчики будут получать фиксированную сумму за соблюдение условий контракта. Расписание и количество автобусов на маршруте при это строго прописаны в договорах.
- К примеру, по маршруту № 61 «Пехотинцев» — «40 лет ВЛКСМ» должно выполняться 114 рейсов в день. По будням с Пехотинцев автобусы должны отправляться в 05:41, 06:00, 06:18, 06:34, 06:50, 07:06, то есть каждые 15−20 минут. Последний рейс в расписании значится в 22:14.
- По маршруту № 054 «Синие Камни» — «Ритейл-парк Солнечный» должно выполняться в будни 102 рейса. Автобусы должны отправляться с конечной остановки на Синих Камнях в 06:15, 06:33, 06:52, 07:10, 07:28 и.т.д. Транспорт должен курсировать до 21:45.
- По маршруту № 44 «Метро Ботаническая» — «Компрессорный» в день должно быть реализовано 112 рейсов. Маршрутки должны отправляться с Компрессорного регулярно в 06:00, 06:16, 06:32, 06:48, 07:04, 07:20 и.т.д. Автобусы должны ходить до 22:00.
За нарушения условий транспортные организации будут штрафовать. Причем финансовое наказание существенно вырастет. Если раньше компании штрафовали всего на 1000 рублей и иногда коммерсантам было легче заплатить эти деньги, чем выводить автобус на маршрут, то сейчас ситуация изменится.
Если цена контракта превышает 100 млн рублей, то штраф для перевозчика за отсутствие автобуса или несоблюдение расписания без причин составит 100 тыс. Чиновники делают ставку на то, что коммерсантам будет невыгодно нарушать условия договора и они будут честно выполнять свою работу.
Гонки маршрутчиков
Предполагается, что с помощью брутто-контрактов уйдет и такая проблема, как гонки водителей. Сейчас шоферы напрямую заинтересованы в том, чтобы набить в автобус как можно больше пассажиров, ожидающих транспорт на остановке. Больше народу — больше выручка от билетов — выше премия. Из-за этого водители начинают буквально биться за пассажиров, нередко пренебрегая ПДД и безопасностью участников дорожного движения. После введения брутто-контрактов зарплата водителей не будет зависеть от количества перевезенных екатеринбуржцев. Перевозчики будут получать деньги за каждый пройденный автобусами километр, а значит, и необходимость в борьбе за пассажиров пропадет, и перевозки станут безопаснее.
Список перевозчиков
Накануне стало известно, какие перевозчики выиграли конкурсы и будут возить екатеринбуржцев. Впрочем, здесь без изменений. Новых игроков на рынке перевозок не появилось. В администрации города это связывают с тем, что пока контракты заключаются всего на полгода, до 31 июля. В перспективе, когда договоры будут трехлетние, работа в Екатеринбурге может заинтересовать и крупных игроков рынка, в том числе федеральных.
Пока список маршрутов и перевозчиков выглядит так:
- «Гортранс»: № 24, 25, 28, 43, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 71, 75, 76, 85, 88, 90, 91, 91 м, 95, 96, 96б, 97 и 99;
- «ПАТП Город» будет обслуживать автобусы, двигающиеся по маршрутам № 47, 60;
- «Авто-Ном» — № 41, 53, 68, 80, 81;
- «Декар-Бас» — № 45, 054, 63, 79, 86;
- «Пегас» — № 40, 70, 72, 78, 98;
- «ТК “Авто-Гамма” — № 42, 87, 89;
- “Союз-Транс” — № 62, 77, 94;
- “Уралтрансгрупп” — № 06, 56, 73, 82, 83, 93;
- “УралТрейд” — № 043, 46, 51, 52, 55;
- “Форт-Транс” — № 44, 48, 053, 74, 92.
Контроль над перевозками
Главное преимущество системы брутто-контрактов в том, считают эксперты, что муниципалитет получает контроль над транспортной ситуацией в городе. При удачной реализации инициативы Екатеринбург получит стройную систему взаимоотношений между перевозчиками и администрацией города.
Эта система значительно упрощает работу чиновников-организаторов перевозок. Когда в их руках появляется этот ресурс, можно нивелировать такие острые проблемы, как изменение структуры транспорта, проблемы с графиком, исключить форс-мажорные ситуации, связанные с праздничными днями или ремонтом дорог.
Однако важно, чтобы контроль выполнялся качественно, говорят эксперты. Только в этом случае система брутто-контрактов имеет смысл. Именно для этого власти Екатеринбурга решили внедрить единый и централизованный механизм управления транспортной системой с помощью Центра управления перевозками. Планируется, что его сотрудники будут выполнять роль диспетчеров и контролеров. Они будут в режиме онлайн следить за ситуацией на дорогах, в том числе за общественным транспортом, и управлять ей «здесь и сейчас». Однако пока неизвестно, когда заработает организация. Источник ЕАН в мэрии заявил, что Центр управления перевозками уже сформирован и находится в процессе запуска, но конкретной даты начала работы не назвали.
Пилотный проект
Процесс согласования условий контрактов между чиновниками и участниками рынка был длительный и достаточно непростой. В этом признаются сами перевозчики. Изначально компании переживали, что им первое время не на что будет работать, так как средства они будут получать только за выполненную работу. Однако сторонам удалось найти компромисс и избежать так называемого кассового разрыва.
«В администрации пообещали, что деньги за февраль будут выплачены тремя частями. 10-го, 20-го числа и в конце месяца», — заявил в разговоре с ЕАН учредитель екатеринбургского частного автопредприятия «Авто-ном» Юрий Минин.
По его словам, стоимость транспортной работы обсуждали долго. В результате сошлись на цифре около 175 рублей за километр.
«Раз все участвовали в тендере, значит, условия допустимые. Есть такое выражение — “куда деваться”. Но контракт короткий, всего полгода. За это время расставятся все точки над i. В случае необходимости контракты будут дописаны, какие-то ньюансы учтены в дальнейшем. С чего-то надо начинать. Администрация работала в этом направлении, долго все высчитывала. Как сработает — покажет время, это такой пилотный проект», — подытожил Минин.