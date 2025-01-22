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Пенсии дополнительно повысятся для некоторых белорусов с 1 мая

Минтруда сказало о дополнительном повышении пенсий некоторым белорусам с 1 мая 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили о повышении пенсионных выплат некоторым белорусам с 1 мая 2025 года.

Это связано со вступлением с 1 мая в силу закона о ветеранах, предусматривающего среди прочего дополнительные меры поддержки для пенсионеров.

В частности, военнослужащим, которые имеют ордена и медали и несли воинскую службу в тылу, будут причислены к категории участников Великой Отечественной войны.

Поэтому надбавки к пенсиям им увеличат с 50% минимальной пенсии по возрасту до 250%.

Но также финансовую поддержку государство предусмотрело для бывших узников фашизма, которых в Беларуси около 6 тысяч человек. В Минтруда отметили, что речь идет о бесплатном обеспечении лекарственными средствами, техническими средствами социальной реабилитации, зубопротезировании и санитарно-курортным лечением.

экономика