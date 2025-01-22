Пенсии дополнительно повысятся для некоторых белорусов с 1 мая

Но также финансовую поддержку государство предусмотрело для бывших узников фашизма, которых в Беларуси около 6 тысяч человек. В Минтруда отметили, что речь идет о бесплатном обеспечении лекарственными средствами, техническими средствами социальной реабилитации, зубопротезировании и санитарно-курортным лечением.