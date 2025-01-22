Пенсии дополнительно повысятся для некоторых белорусов с 1 мая

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили о повышении пенсионных выплат некоторым белорусам с 1 мая 2025 года.
Это связано со вступлением с 1 мая в силу закона о ветеранах, предусматривающего среди прочего дополнительные меры поддержки для пенсионеров.
В частности, военнослужащим, которые имеют ордена и медали и несли воинскую службу в тылу, будут причислены к категории участников Великой Отечественной войны.
Поэтому надбавки к пенсиям им увеличат с 50% минимальной пенсии по возрасту до 250%.
Но также финансовую поддержку государство предусмотрело для бывших узников фашизма, которых в Беларуси около 6 тысяч человек. В Минтруда отметили, что речь идет о бесплатном обеспечении лекарственными средствами, техническими средствами социальной реабилитации, зубопротезировании и санитарно-курортным лечением.