В ЕАЭС установили правила ввоза товаров из интернет-магазинов

Проект решения был подготовлен в связи с принятием в прошлом году поправок в Таможенный кодекс Союза, которым как раз и вводится категория товаров электронной торговли… Документом предусматривается, что в отношении практически всех покупок, приобретенных физическими лицами, будет действовать режим, не ухудшающий положение физических лиц, ввозящих сегодня разрешенные товары для личного пользования.