Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕАЭС установили правила ввоза товаров из интернет-магазинов

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии определила особенности ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев пояснил, что новые правила разработали в связи с поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС. Цель — сохранить для физических лиц возможность ввоза товаров для личного пользования без ухудшения нынешних условий.

Проект решения был подготовлен в связи с принятием в прошлом году поправок в Таможенный кодекс Союза, которым как раз и вводится категория товаров электронной торговли… Документом предусматривается, что в отношении практически всех покупок, приобретенных физическими лицами, будет действовать режим, не ухудшающий положение физических лиц, ввозящих сегодня разрешенные товары для личного пользования.

сказал он

Новые правила разрешают ввоз устройств с шифровальными компонентами, таких как смартфоны и умные часы. Одновременно введен запрет на ввоз ряда товаров, включая драгоценные металлы и камни, лекарственные и специальные технические средства, пестициды, озоноразрушающие вещества, яды, наркотики, психотропные вещества, оружие и ряд других товаров.

Запрет призван защитить граждан стран Союза от некачественной и небезопасной продукции. Вместе с тем ЕЭК планирует дополнительно проработать вопрос ввоза лекарственных средств и других категорий товаров с учетом интересов стран-участниц ЕАЭС.

Новые правила вступят в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования решения ЕЭК, но не раньше, чем начнут действовать поправки в Таможенный кодекс. Для этого все страны ЕАЭС должны закончить необходимые внутригосударственные процедуры.

Андрей Слепнев также рассказал, что в ближайшее время будет принят ряд других решений, касающихся таможенно-тарифного регулирования товаров электронной торговли.

экономика
торговля
ЕАЭС