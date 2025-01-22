В ЕАЭС установили правила ввоза товаров из интернет-магазинов

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев пояснил, что новые правила разработали в связи с поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС. Цель — сохранить для физических лиц возможность ввоза товаров для личного пользования без ухудшения нынешних условий.
Проект решения был подготовлен в связи с принятием в прошлом году поправок в Таможенный кодекс Союза, которым как раз и вводится категория товаров электронной торговли… Документом предусматривается, что в отношении практически всех покупок, приобретенных физическими лицами, будет действовать режим, не ухудшающий положение физических лиц, ввозящих сегодня разрешенные товары для личного пользования.
Новые правила разрешают ввоз устройств с шифровальными компонентами, таких как смартфоны и умные часы. Одновременно введен запрет на ввоз ряда товаров, включая драгоценные металлы и камни, лекарственные и специальные технические средства, пестициды, озоноразрушающие вещества, яды, наркотики, психотропные вещества, оружие и ряд других товаров.
Запрет призван защитить граждан стран Союза от некачественной и небезопасной продукции. Вместе с тем ЕЭК планирует дополнительно проработать вопрос ввоза лекарственных средств и других категорий товаров с учетом интересов стран-участниц ЕАЭС.
Новые правила вступят в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования решения ЕЭК, но не раньше, чем начнут действовать поправки в Таможенный кодекс. Для этого все страны ЕАЭС должны закончить необходимые внутригосударственные процедуры.
Андрей Слепнев также рассказал, что в ближайшее время будет принят ряд других решений, касающихся таможенно-тарифного регулирования товаров электронной торговли.