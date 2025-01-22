23 меры социальной поддержки проиндексированы в Нижегородской области

Бюджет регионального министерства социальной политики — один из самых крупных среди всех ведомств правительства. Только на предоставление мер социальной поддержки жителям региона в 2025 году направим 40,3 миллиарда рублей, большая часть этих средств пойдет на выплаты семьям с детьми. Ежегодно мы индексируем ряд таких пособий, чтобы выплаты соответствовали текущей социально-экономической обстановке.