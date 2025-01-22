23 меры социальной поддержки проиндексированы в Нижегородской области

Как отметили в областном министерстве социальной политики, речь идет о ежемесячных выплатах на детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных организациях; ежемесячных денежных выплатах федеральным ветеранам труда и ветеранам труда Нижегородской области; ежеквартальных денежных компенсациях расходов на оплату твердого топлива и других выплатах.
По информации ведомства, коэффициент индексации пособий, выплат и компенсаций устанавливается исходя из индекса потребительских цен на товары и услуги, который, в свою очередь, определяется ежегодно на основании прогноза социально-экономического развития региона. В 2025 году коэффициент индексации указанных мер социальной поддержки граждан составляет 1,058.
Бюджет регионального министерства социальной политики — один из самых крупных среди всех ведомств правительства. Только на предоставление мер социальной поддержки жителям региона в 2025 году направим 40,3 миллиарда рублей, большая часть этих средств пойдет на выплаты семьям с детьми. Ежегодно мы индексируем ряд таких пособий, чтобы выплаты соответствовали текущей социально-экономической обстановке.
Напомним, поддержка семей с детьми — важнейшее направление работы в рамках нового национального проекта «Семья». Он является продолжением национальных проектов «Демография» и «Культура» и реализуется в стране по инициативе Президента России Владимира Путина.