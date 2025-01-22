Минтранс Пермского края оштрафовал перевозчиков региона на 271,9 млн рублей

Краевые власти усилили контроль за работой перевозчиков на общественном транспорте региона. О предпринимаемых мерах министерство транспорта Пермского края отчиталось на заседании комитета регионального парламента по развитию инфраструктуры.
За четыре последних года за неисполнение условий госконтрактов перевозчикам выставили 1633 требования об уплате неустойки на общую сумму 272,9 млн руб. Только за 2024 год они выплатили 113,4 млн руб.
Краевое ведомство также представило информацию о результате проверок перевозчиков на исполнение условий контрактов.
В число основных нарушений вошли: цвета оклейки автобуса и ее повреждение, неисправность системы кондиционирования, размещение посторонних предметов в салоне транспорта и несогласованной рекламы, невыполнение рейсов, несоблюдение расписания и невыдача билета пассажиру водителем.
В Пермском крае предложили полностью перейти на безналичную оплату проезда. Безналичную оплату введут на всех маршрутах общественного транспорта региона.