Лидер — картошка: какие продукты больше всего подорожали за год

Белорусские санатории подорожали на 15,3%, а автомобильный транспорт на 14,8%, туризм стал стоит больше на 13,2%. Услуги ветеринаров выросли в цене на 12,2%, бытовые услуги — 9,6%. Коммуналка при этом выросла не больше прогнозных показателей — на 5,9%.