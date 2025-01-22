Лидер — картошка: какие продукты больше всего подорожали за год

Согласно инфографике ведомства, за прошлый год цены на продовольствие выросли в среднем на 6,5%. При этом в лидеры выбился картофель, которые прибавил за год 31,2%.
Следом за «вторым хлебом» идет кофе — 21%. На 9,9% стала дороже кондитерка, а морепродукты — на 9,4%. Алкоголь за прошлый год вырос в цене на 8,5%.
Также стали дороже масло и жиры — 8,4%, чай — 7,7%, хлебобулочные изделия — 5,9%, яйца куриные — 5,8%. А вот сахар стал доступнее на 0,3%.
Непродовольственная корзина товаров в 2024 году оказалось дороже, чем в 2023 году, на 3,4%. Больше всего прибавили в цене печатные издания — 9,8%.
Такой важный товар, как лекарства, стал стоить больше на 7,6%. Следом подорожала мебель — 6,3%, телевизоры — 4,5%, бытовая химия — 3,8%, а бензин — 3,5%.
В то же время стали дешевле синтетические моющие средства на 1,6%, обувь — 1,9%, легковые автомобили — 3,2%.
Сфера услуг также продемонстрировала уверенный рост цен, который в прошлом году составил 5%. При этом дороже всего стали услуги культуры — 15,5%.
Белорусские санатории подорожали на 15,3%, а автомобильный транспорт на 14,8%, туризм стал стоит больше на 13,2%. Услуги ветеринаров выросли в цене на 12,2%, бытовые услуги — 9,6%. Коммуналка при этом выросла не больше прогнозных показателей — на 5,9%.
Подешевевшие услуги в инфографике Белстата не отражены.