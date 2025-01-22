Губернатор Травников признал кадровую проблему в строительстве и рассказал о путях решения

НОВОСИБИРСК, 22 января, ФедералПресс. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о проблемах, которые связаны с дефицитом специалистов в строительной отрасли. Кроме того, глава региона озвучил, как решается этот вопрос в области.