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Губернатор Травников признал кадровую проблему в строительстве и рассказал о путях решения

НОВОСИБИРСК, 22 января, ФедералПресс. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о проблемах, которые связаны с дефицитом специалистов в строительной отрасли. Кроме того, глава региона озвучил, как решается этот вопрос в области.

Источник: РИА "Новости"

«В области функционируют несколько крупных вузов, занимающихся подготовкой и переподготовкой специалистов по строительным направлениям, а также учебные заведения среднего и профессионального звена», — рассказал глава региона интервью Сиб.фм.

Эти учреждения, по словам губернатора, предлагают программы профессиональной подготовки, повышения квалификации, а также переквалификации по рабочим профессиям.

По словам Травникова, в Новосибирской области успешно развивается кадровый потенциал за счет студентов, которые учатся в местных учебных заведениях.

Глава региона упомянул также популярность, которую набирает система целевого обучения. Она дает возможность организациям заранее определять потребности в нужных специалистах и планировать процесс на несколько лет вперед.

Напомним, в конце прошлого года новосибирцы пожаловались на нехватку кадров в сельском местности. Жительница Новосибирска обратилась с этим вопросом к президенту Владимиру Путину во время прямой линии.