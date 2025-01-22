Губернатор Травников признал кадровую проблему в строительстве и рассказал о путях решения

«В области функционируют несколько крупных вузов, занимающихся подготовкой и переподготовкой специалистов по строительным направлениям, а также учебные заведения среднего и профессионального звена», — рассказал глава региона интервью Сиб.фм.
Эти учреждения, по словам губернатора, предлагают программы профессиональной подготовки, повышения квалификации, а также переквалификации по рабочим профессиям.
По словам Травникова, в Новосибирской области успешно развивается кадровый потенциал за счет студентов, которые учатся в местных учебных заведениях.
Глава региона упомянул также популярность, которую набирает система целевого обучения. Она дает возможность организациям заранее определять потребности в нужных специалистах и планировать процесс на несколько лет вперед.
Напомним, в конце прошлого года новосибирцы пожаловались на нехватку кадров в сельском местности. Жительница Новосибирска обратилась с этим вопросом к президенту Владимиру Путину во время прямой линии.