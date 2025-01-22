МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Компания «АвтоВАЗ» представит гоночную версию Lada Iskra 25 января в рамках 27-й «Гонки Чемпионов» в Самарской области, сообщила пресс-служба компании.
«25 января 2025 года в рамках 27-й Гонки Чемпионов, которая пройдет на комплексе испытательных автодорог АО “АвтоВАЗ” в Самарской области, состоится премьера гоночной версии Lada Iskra», — говорится в сообщении.
Спортивная Iskra — это новый проект команды Lada Sport Rosneft, который подготовлен специально для участия в ледовых гонках, пояснили в пресс-службе. Кузов автомобиля облегчен и оснащен каркасом безопасности.
«Наибольшее количество доработок пришлось на силовой агрегат. Объем двигателя увеличен с 1,6 литра до 1,8 литра за счет применения оригинального коленвала, увеличивающего ход поршня», — рассказали в «АвтоВАЗе».
Уточняется, что мощность двигателя достигает 173 лошадиных сил, а крутящий момент — 200 ньютон-метров.
Компания, придерживаясь традиций мирового автопрома, представляет новый автомобиль на соревнованиях до начала серийного производства. «В свое время Lada Vesta вышла на старт соревнований до начала серийного производства и продаж. Теперь этот путь должна пройти и Lada Iskra», — добавили в пресс-службе.
Lada Iskra — это новое семейство автомобилей компактного класса «В», в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В декабре президент компании Максим Соколов подтвердил планы «АвтоВАЗа» по началу серийного производства модели Lada Iskra в первой половине 2025 года.