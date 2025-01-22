«АвтоВАЗ» представит гоночную версию Lada Iskra

Компания, придерживаясь традиций мирового автопрома, представляет новый автомобиль на соревнованиях до начала серийного производства. «В свое время Lada Vesta вышла на старт соревнований до начала серийного производства и продаж. Теперь этот путь должна пройти и Lada Iskra», — добавили в пресс-службе.