В мэрии Омска сообщили, где в городе будут строить высотки

Ещё одна территория для высоток находится в районе Сибзавода. Разрабатывается проект для строительства домов в границах улиц Заозерная — Красный Путь — Фрунзе. Строить дома в ближайшее десятилетие планируют в районе улиц Авангардная — 4-я Челюскинцев — Сурикова — 1-я Челюскинцев. Здесь высотные дома, а также соцобъекты появятся на месте старых ветхих строений, которые снесут.