В мэрии Омска сообщили, где в городе будут строить высотки

Администрация Омска опубликовала список мест в черте города, где в скором времени могут появиться многоэтажные дома. В городском совете сегодня, 22 января, обсудили проект реализации комплексного развития территорий города.
Помимо уже известных проектов по возведению целых микрорайонов в центре Омска на месте частного сектора, озвучены другие территории.
Многоквартирные жилые дома в черте Омска планируют возводить на местах сноса ветхих строений и пустырях большой площади в границах улиц:
— Лермонтова — 27-я Линия — Красных Зорь — 20-я Линия;
— 20 лет РККА — 22-я Линия — Масленникова — 20-я Линия;
— Фрезерная — Целинная — Моторная — 5-я Путевая;
— 50 лет Профсоюзов — 20 Партсъезда — переулок Комбинатский;
— 1-я Тепловозная — 1-я Электровозная;
— 1-я Чередовая — Лагоды — Ушинского — Д. Бедного — переулка 3-й Лесозащитный — 3-я Чередовая;
— Матросова — Мельничная — Можайского — 2-я Кировская — Перова — 6-я Самарская — Талалихина.
Указаны также возможные площади в районе улиц 10 лет Октября, Семиреченская, Волгоградская, Новостройка, 5-я Кордная и Перова.
Напомним, осенью 2024 года подписано постановление о застройке частного сектора в самом центре Омска, в границах улиц Северных. Сейчас готовится аукцион. Торги планируют провести уже в феврале.
Ещё одна территория для высоток находится в районе Сибзавода. Разрабатывается проект для строительства домов в границах улиц Заозерная — Красный Путь — Фрунзе. Строить дома в ближайшее десятилетие планируют в районе улиц Авангардная — 4-я Челюскинцев — Сурикова — 1-я Челюскинцев. Здесь высотные дома, а также соцобъекты появятся на месте старых ветхих строений, которые снесут.
С полным списком проектов и площадями планируемой застройки можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Омска.