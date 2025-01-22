В ТиНАО построили вторую очередь очистных сооружений «Кокошкино»

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 12 очистных сооружений», — рассказал Петр Бирюков.