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В ТиНАО построили вторую очередь очистных сооружений «Кокошкино»

На объекте внедрили современные технические решения, в том числе комбинированную механическую стадию очистки стока и ультрафиолетовое обеззараживание воды перед возвращением в природу.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили строительство второй очереди очистных сооружений «Кокошкино». Это позволило повысить надежность работы системы водоотведения в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 12 очистных сооружений», — рассказал Петр Бирюков.

Новый объект производительностью четыре тысячи кубометров в сутки дополнил сооружения первой очереди, которые полностью реконструировали в 2020 году. Реализация проекта позволила довести суммарную мощность очистки стока до восьми тысяч кубометров в сутки. Строительство третьей очереди еще больше увеличит этот показатель.

На очистных сооружениях «Кокошкино» внедрили современные технические решения, в том числе комбинированную механическую стадию очистки стока и ультрафиолетовое обеззараживание воды перед возвращением в природу. Кроме того, смонтировали системы автоматизации, диспетчеризации и дистанционного управления. 80 процентов установленного оборудования произведено в России.

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