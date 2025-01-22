Лукашенко обсудил с Шейманом использование искусственного интеллекта в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 января обсудил со специальным посланником главы государства Виктором Шейманом использование искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба президента.
В частности, Лукашенко и Шейман говорили о создании в Беларуси новых предприятий, которые работали бы в том числе в области искусственного интеллекта. Это направление при обсуждении было отмечено в качестве перспективного. И Шейман сказал Лукашенко о соответствующих предложениях по данному направлению.
Еще в ходе беседы были обсуждены вопросы наращивания белорусского присутствия на Африканском континенте. В том числе речь шла о создании совместных предприятий, поставках белорусской техники и продукции, строительстве автомобильных и железных дорог, подготовке специалистов для работы на белорусской технике, ее сервисного обслуживания и ремонта, строительства электростанций.
Шейман рассказал о предложениях африканских партнеров. В частности, представители африканской стороны предлагают создавать предприятия по производству и переработке мяса птицы и говядины, молочной продукции, заинтересованы в сельхозхолдингах.
Ранее белорусский президент заявлял, что искусственный интеллект грозит гибелью человечеству.
А еще мы писали, что президент Беларуси возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».
Тем временем МИД сделал срочное заявление о вмешательстве в суверенные дела Беларуси.