Лукашенко обсудил с Шейманом использование искусственного интеллекта в Беларуси

В частности, Лукашенко и Шейман говорили о создании в Беларуси новых предприятий, которые работали бы в том числе в области искусственного интеллекта. Это направление при обсуждении было отмечено в качестве перспективного. И Шейман сказал Лукашенко о соответствующих предложениях по данному направлению.