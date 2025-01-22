Завод по переработке пластика появится в Петербурге

Разрешение на строительство действует до 20 января 2026 года. На участке площадью 1,6 га построят здание площадью 3,5 тысяч квадратных метров, на котором будут из переработанного пластика делать углеводородную смесь (топливо). Ее планируют поставлять предприятиям нефтехимического сектора.