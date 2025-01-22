Пермякам напомнили о новом нормативе при оплате водоснабжения без счетчиков

В Пермском крае для населения региона с 1 января 2025 года ввели новые нормативы на потребление и водоотведение. Их применяют при отсутствии или вышедшего из строя прибора учета воды, а также при случаях, когда более трех месяцев не передаются показания по расходу воды.
С начала года норматив потребления холодного водоснабжения составил 7,456 куб. метр в месяц на одного человека. До нового года его величина составляла 5,729.
«НОВОГОР-Прикамье» привел пример расчета платы по нормативам за потребление воды и водоотведение для одного жителя благоустроенного многоквартирного дома с централизованным холодным водоснабжением в месяц.
Действующий тариф на водоснабжение составляет 41,45 ₽ за потребленный куб. метр, на водоотведение — 36,45 ₽ за куб. метр.
По подсчетам «НОВОГОР-Прикамье», при плате по нормативу пермяк с 1 января будет выкладывать из своего кошелька 735,35 ₽, включая 463,58 ₽ — за водоснабжение, 271,77 ₽ — за водоотведение. В расчете стоимости водоснабжения применили повышающий коэффициент 1,5 по причине существующей технической возможности установки приборов учета воды.
В прошлом году плата по нормативу при таких же условиях составляла 565,02 ₽