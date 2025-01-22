ФАС приостановила тендер на расширение кладбища «Ростовское»

Ранее мы сообщали, что власти Ростова приступили к поиску подрядчика для строительства второй очереди кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе. Победителя определили 14 января, он за 1,78 млрд рублей был построить зоны захоронений на 79,5 тыс погребений, благоустроить входную зону и проложить сети инженерно-технического обеспечения. Начать работы по строительству второй очереди нового кладбища Ростова подрядчик должен будет 25 апреля 2025 года, завершить работы — в течение года.