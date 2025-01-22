ФАС приостановила тендер на расширение кладбища «Ростовское»

Подрядчик из Красноярского края ООО «Геосинтетика» направил жалобу на работу конкурсной комиссии в ФАС. Это произошло 19 января 2025 года.
«Конкурсная комиссия при подведении итогов и рассмотрении вторых частей заявок участников не в полной мере изучила представленные участниками документы, в связи с чем неправомерно не приняла в качестве подтверждения опыта выполнения работ договоры, представленные ООО “Геос” <…>, что привело к ограничению конкуренции и существенно нарушило права общества при проведении электронного конкурса», — сообщается в тексте жалобы.
Предполагается, что жалобу антимонопольщики рассмотрят 24 января.
Ранее мы сообщали, что власти Ростова приступили к поиску подрядчика для строительства второй очереди кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе. Победителя определили 14 января, он за 1,78 млрд рублей был построить зоны захоронений на 79,5 тыс погребений, благоустроить входную зону и проложить сети инженерно-технического обеспечения. Начать работы по строительству второй очереди нового кладбища Ростова подрядчик должен будет 25 апреля 2025 года, завершить работы — в течение года.
К середине октября 2024 года заполненность нового кладбища Ростова составила 98%.