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Доллар резко подешевел на торгах 22 января

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 января 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,91 тенге, понизившись сразу на 6,16 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов снизился до 71,56 тенге (-1,13).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 521,5−524,9 тенге, евро — по 542,5−547,5 тенге, рубли — по 5,15−5,27 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 22 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,24%, до 79,10 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,38%, до 75,54 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 527,58 тенге, евро — 546,15 тенге, рубля — 5,29 тенге.

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