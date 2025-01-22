Доллар резко подешевел на торгах 22 января

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,91 тенге, понизившись сразу на 6,16 тенге.
Курс юаня по итогам утренних торгов снизился до 71,56 тенге (-1,13).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 521,5−524,9 тенге, евро — по 542,5−547,5 тенге, рубли — по 5,15−5,27 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 22 января.
Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,24%, до 79,10 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,38%, до 75,54 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 527,58 тенге, евро — 546,15 тенге, рубля — 5,29 тенге.