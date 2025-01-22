В Алматы ужесточили правила застройки

Застройка территории осуществляется на основе стратегического подхода, предусматривающего подготовку мастер-плана, направленного на обеспечение принятия стратегически значимых решений, разработку детализированных планов территориального развития и создание условий для привлечения инвестиций.
Указывается, что для формирования актуальной информации о состоянии застройки территории города структурным подразделением акимата, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства, ведется дежурный топографический план (инженерные сети и коммуникации, топографический изыскания, здания и сооружения), обновление и изменение которого осуществляется на постоянной основе.
Какие вводятся ограничения
Исключением, уточнили специалисты, являются уникальные объекты, строительство которых будет допускаться лишь при условии наличия архитектурно-градостроительного обоснования их общественной значимости, обеспечения устойчивости и экологичности проектных решений, включая применение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.
Также правила регламентируют порядок строительства на сейсмоопасных зонах и в предгорьях (горные «прилавки») южнее ВОАД, проспекта аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова:
- запрещается строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более;
- закрепляется принятое ранее решение о высотности зданий не выше 12 метров и 3 этажей, кроме общественно-культурных объектов;
- запрещено переоборудование террас и технических этажей при реконструкции.
Кроме того, закреплено требование о строительстве жилья не ниже III класса на всей территории города с обеспечением не менее одного парковочного места на квартиру.
Точечное строительство
Еще одним актуальным для Алматы вопросом является точечное размещение зданий в существующих жилых кварталах и дворовых территориях.
Также категорически запрещается строительство АЗС и СТО на центральных общегородских магистралях, вблизи соцобъектов и объектов массового посещения населения.
В правилах также оговаривается, что строительство объектов в тектонических разломах допускается только при наличии специальных технических условий (СТУ) выдаваемых на конкретный объект и содержащие сведение по объемно-планировочному и принципиальному конструктивному решению.
При этом снос зданий и сооружений (постутилизация) историко-культурного наследия на территории города Алматы не допускается.
Застройка территории должна осуществляться с учетом утвержденных программ и планов развития транспортной системы города Алматы.
Для сохранения природного фонда и рекреационных зон на территории города Алматы не допускается:
- изменение природного ландшафта для целей увеличения площади строительства путем засыпки предгорных оврагов и сезонных каптажей, ручьев;
- подрезка или срезка горных прилавков для целей капитального строительства жилых зданий путем извлечения чернозема и других природных материалов;
- не допускается уплотняющая (точечная) застройка включая размещение объектов капитального строительства в сложившейся жилой застройке, создающих дополнительную нагрузку на существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, за исключением объектов, предусмотренных градостроительным проектом и подземных паркингов с условием восстановления снесенных площадок;
- размещение капитальных сооружений на землях общего пользования, общественных пространствах, парках, скверах, городских площадях, за исключением объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в том числе паркингов и (или) инженерных коммуникаций (сооружений), фонтанов, арычной системы, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства.
Регистрация объектов недвижимости и сооружений осуществляется при наличии исполнительной топографической съемки, с указанием технических данных и принадлежности (эксплуатирующего лица), оформлением электронного технического паспорта на здание.
Также на территории города Алматы не допускается:
- строительство зданий и сооружений различного назначения, построенных на земельных участках, не отведенных для этих целей в порядке, установленном законодательством РК или построенных с отклонением от проектов, а также построенных без получения на это необходимых разрешений;
- в целях обеспечения безопасности обязательным условием осуществления проектно-изыскательских, экспертных, строительно-монтажных работ является наличие соответствующих документов, подтверждающих право на производство работ в сейсмически опасных районах, у лиц, ответственных за проектирование и производство работ.
Физические и юридические лица на территории города Алматы:
- осуществляют застройку в соответствии с законодательством республики и данными правилами;
- не совершают действия, оказывающие вредное воздействие на памятники истории и культуры, памятники природы, городские и природные ландшафты, объекты инженерной, транспортной инфраструктур и благоустройства территорий, затрагивающие законные интересы третьих лиц и препятствующие реализации прав собственников, арендаторов или пользователей сопредельных земельных участков и иных объектов недвижимости;
- передают необходимую проектно-сметную документацию, материалы комплексных инженерных изысканий и иные материалы соответствующим государственным органам и организациям в порядке, установленном законодательством РК;
- соблюдают требования законодательства республики по охране окружающей среды.
При этом самовольное строительство объектов различного назначения на территории города не допускается.
Кроме того, в документе говорится, что при эксплуатации объектов не допускается:
Предусматривается, что для недопущения незаконного строительства мониторинг строящихся объектов и комплексов будут проводить аппараты акимов соответствующих районов города.
Решение маслихата вводится в течение 60 дней после его официального опубликования (23 марта 2025 года).