В Алматы ужесточили правила застройки

В Алматы на внеочередной XXVI сессии маслихата 25 декабря 2024 года были утверждены новые Правила застройки территории города, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, говорится, что застройка территорий города Алматы осуществляется на основании утвержденных градостроительных проектов. Основным градостроительным проектом, определяющим комплексное планирование развития города, является утвержденный генеральный план города Алматы и разработанные на его основе проекты детальной планировки.

Застройка территории осуществляется на основе стратегического подхода, предусматривающего подготовку мастер-плана, направленного на обеспечение принятия стратегически значимых решений, разработку детализированных планов территориального развития и создание условий для привлечения инвестиций.

Указывается, что для формирования актуальной информации о состоянии застройки территории города структурным подразделением акимата, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства, ведется дежурный топографический план (инженерные сети и коммуникации, топографический изыскания, здания и сооружения), обновление и изменение которого осуществляется на постоянной основе.

Какие вводятся ограничения

Так, в документе закреплено ограничение по этажности для строительства между проспектами Абая и аль-Фараби: здания всех типов не должны превышать 9 этажей и 35 метров.

Исключением, уточнили специалисты, являются уникальные объекты, строительство которых будет допускаться лишь при условии наличия архитектурно-градостроительного обоснования их общественной значимости, обеспечения устойчивости и экологичности проектных решений, включая применение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Также правила регламентируют порядок строительства на сейсмоопасных зонах и в предгорьях (горные «прилавки») южнее ВОАД, проспекта аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова:

запрещается строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более;

закрепляется принятое ранее решение о высотности зданий не выше 12 метров и 3 этажей, кроме общественно-культурных объектов;

запрещено переоборудование террас и технических этажей при реконструкции.

Кроме того, закреплено требование о строительстве жилья не ниже III класса на всей территории города с обеспечением не менее одного парковочного места на квартиру.

Точечное строительство

Еще одним актуальным для Алматы вопросом является точечное размещение зданий в существующих жилых кварталах и дворовых территориях.

Если ранее не было законодательного запрета на возведение объектов на зеленых зонах и детских площадках дворов, то в новых правилах подобная застройка запрещена.

Также категорически запрещается строительство АЗС и СТО на центральных общегородских магистралях, вблизи соцобъектов и объектов массового посещения населения.

В правилах также оговаривается, что строительство объектов в тектонических разломах допускается только при наличии специальных технических условий (СТУ) выдаваемых на конкретный объект и содержащие сведение по объемно-планировочному и принципиальному конструктивному решению.

Указывается, что реконструкция (переоборудования, перепланировка, изменение облика, пристройка, надстройка) и ремонтные работы объектов историко-культурного наследия на территории города Алматы осуществляются на основании лицензии на осуществление научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, выдаваемой уполномоченным органом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия по согласованию со структурным подразделением акимата, осуществляющее функции в сфере культуры, архитектуры и градостроительства, для обеспечения сохранности, возрождения, воссоздания исторического, архитектурно-художественного облика объектов историко-культурного наследия.

При этом снос зданий и сооружений (постутилизация) историко-культурного наследия на территории города Алматы не допускается.

Застройка территории должна осуществляться с учетом утвержденных программ и планов развития транспортной системы города Алматы.

Уточняется, что застройка территорий не должна ухудшать качество работы городского транспорта, приводить к увеличению транспортных проблем и снижать безопасность дорожного движения. Допускается застройка, увеличивающая нагрузку на транспортную инфраструктуру города, только при условии одновременного проведения компенсационных мероприятий.

Для сохранения природного фонда и рекреационных зон на территории города Алматы не допускается:

изменение природного ландшафта для целей увеличения площади строительства путем засыпки предгорных оврагов и сезонных каптажей, ручьев;

подрезка или срезка горных прилавков для целей капитального строительства жилых зданий путем извлечения чернозема и других природных материалов;

не допускается уплотняющая (точечная) застройка включая размещение объектов капитального строительства в сложившейся жилой застройке, создающих дополнительную нагрузку на существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, за исключением объектов, предусмотренных градостроительным проектом и подземных паркингов с условием восстановления снесенных площадок;

размещение капитальных сооружений на землях общего пользования, общественных пространствах, парках, скверах, городских площадях, за исключением объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в том числе паркингов и (или) инженерных коммуникаций (сооружений), фонтанов, арычной системы, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства.

Регистрация объектов недвижимости и сооружений осуществляется при наличии исполнительной топографической съемки, с указанием технических данных и принадлежности (эксплуатирующего лица), оформлением электронного технического паспорта на здание.

Также на территории города Алматы не допускается:

строительство зданий и сооружений различного назначения, построенных на земельных участках, не отведенных для этих целей в порядке, установленном законодательством РК или построенных с отклонением от проектов, а также построенных без получения на это необходимых разрешений;

в целях обеспечения безопасности обязательным условием осуществления проектно-изыскательских, экспертных, строительно-монтажных работ является наличие соответствующих документов, подтверждающих право на производство работ в сейсмически опасных районах, у лиц, ответственных за проектирование и производство работ.

Физические и юридические лица на территории города Алматы:

осуществляют застройку в соответствии с законодательством республики и данными правилами;

не совершают действия, оказывающие вредное воздействие на памятники истории и культуры, памятники природы, городские и природные ландшафты, объекты инженерной, транспортной инфраструктур и благоустройства территорий, затрагивающие законные интересы третьих лиц и препятствующие реализации прав собственников, арендаторов или пользователей сопредельных земельных участков и иных объектов недвижимости;

передают необходимую проектно-сметную документацию, материалы комплексных инженерных изысканий и иные материалы соответствующим государственным органам и организациям в порядке, установленном законодательством РК;

соблюдают требования законодательства республики по охране окружающей среды.

При этом самовольное строительство объектов различного назначения на территории города не допускается.

Кроме того, в документе говорится, что при эксплуатации объектов не допускается:

создание неудобств и препятствий для движения пешеходов, велосипедистов и транспорта по транспортным коммуникациям, расположенным в границах красных линий, нарушение архитектурного облика улиц, кварталов и архитектурного стиля здания, сооружения, за исключением случаев, когда мероприятием по капитальному ремонту и реконструкции здания или сооружения предусматривается комплексное оформление фасада в едином стиле с применением идентичных строительных материалов, размещение на фасадах многоквартирных жилых и общественных зданий спутниковых и эфирных приемных устройств для приема спутникового или эфирного сигнала операторов связи и (или) телерадиовещания, не имеющих лицензию на распространение телерадиоканалов на территории республики, переоборудование подвальных, цокольных помещений, а также паркингов в многоквартирных жилых домов.

Предусматривается, что для недопущения незаконного строительства мониторинг строящихся объектов и комплексов будут проводить аппараты акимов соответствующих районов города.