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С марта новосибирцы начнут оплачивать отопление по новым правилам

Изменится порядок расчета платы.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила расчета платы за отопление в многоквартирных домах. Изменения затронут как порядок учета площади жилья, так и систему оплаты. Об этом сказано в постановление Правительства РФ.

Теперь расчет будет проводиться на основе отапливаемой площади квартиры. Это означает, что террасы, балконы, лоджии и веранды исключат из общей площади, что может снизить затраты собственников.

Юрист Константин Зиновьев отметил, что изменения включают как положительные, так и спорные моменты:

— Отопление будет рассчитываться по площади квартиры, которая реально отапливается. Это выгодно для собственников. Однако региональные власти должны будут определиться с системой оплаты: либо сохранить действующую систему 1/12 средней суммы, либо перейти на фактическое потребление, — рассказал юрист Константин Зиновьев в беседе с КП-Новосибирск.

Эксперт подчеркнул, что первый вариант проще для потребителей, так как позволяет равномерно распределить платежи на весь год.

— Оплата по фактическому потреблению может привести к переплатам зимой. Счета за отопление в этот период могут увеличиться в 2−3 раза, — добавил юрист.

Для новосибирцев, где действует система 1/12, вопрос остается открытым — решение будут принимать местные власти.