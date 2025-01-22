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В дептрансе Самары опровергли слухи о поломке трамваев «Витязь-М»

В Самаре новые трамваи «Витязь-М» продолжают работать исправно.

Источник: дептранс Самары

В Самаре новые трамваи «Витязь-М», которые недавно начали перевозить горожан, исправны и продолжают работать. Об этом сообщили в городском дептрансе.

«Ходили слухи, что “Витязи” сломались. А вот и нет, все в строю, на службе. Приятных поездок», — написали в пресс-службе.

Напомним, 20 января, трамваи встали на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной из-за обрыва проводов. Очевидцы писали, что новый трамвай оборвал контактную сеть, которая не выдержала транспорт 21 века.

Три трехсекционных трамвая «Витязь М» прибыли в Самару в начале января. Они начали курсировать с 20 января по маршруту № 22. Журналист «КП-Самара» протестировала их.

Также в Самаре подвели итоги мониторинга муниципального транспорта. Сейчас износ инфраструктуры и подвижного состава трамваев превышает 75%.