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Белстат: в 2024 картофель подорожал на 32%, кофе на 21%, а сладости почти на 10%

Белстат назвал наиболее подорожавшие в 2024 году продукты.

В Национальном статистическом комитете рассказали, как изменились потребительские цены в 2024 году.

Так, в Белстате сказали, что сильнее всего подорожала картошка. Цена картофеля в декабре 2024-го к декабрю 2023-го выросла на 32,1%.

При этом в среднем продукты за прошлый год увеличились в цене на 6,5%. Кроме картошки, сильнее других продуктов подорожали: кофе (на 21%), кондитерские изделия (на 9,9%), рыба и морепродукты (9,4%). При этом цена сахара в Беларуси даже немного упала, снизившись на 0,3%.

Промтовары в 2024-м выросли в стоимости на 3,4%. В этой группе товаров по подорожанию лидируют печатные издания (рост цен на 9,8%), лекарственные препараты (7,6%), мебель (на 6,3%). А вот легковые автомобили подешевели на 3,2%.

Также за год подорожали услуги в среднем на 5%. Сильнее всего подорожали услуги культуры (на 15,5%), санаторно-оздоровительные (15,3%) и услуги автотранспорта (14,8%).

Напомним, недавно «Белгоспищепром» предложил отпустить цены на белорусские сладости.

И Минюст назвал самые популярные имена новорожденных в Беларуси за 2024 год: «Михаил, Матвей, София и Ева». Еще назван самые необычные имена детей в Беларуси за 2024 год: «От Космоса и Мерлина до Алмазы и Фемиды».