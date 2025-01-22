Белстат: в 2024 картофель подорожал на 32%, кофе на 21%, а сладости почти на 10%

При этом в среднем продукты за прошлый год увеличились в цене на 6,5%. Кроме картошки, сильнее других продуктов подорожали: кофе (на 21%), кондитерские изделия (на 9,9%), рыба и морепродукты (9,4%). При этом цена сахара в Беларуси даже немного упала, снизившись на 0,3%.