В Воронежской области вновь подорожал бензин и газовое топливо

По сравнению с ноябрем 2024 года газовое моторное топливо взлетело в цене на 2,3 процента, а вот дизельное — на 0,9%. Что же касается бензина, то повысилась стоимость всех его марок. Платить за АИ-98 и выше приходилось больше на 1 процент, а за АИ-92 и АИ-95 — на 1,2%.