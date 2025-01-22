В Воронежской области вновь подорожал бензин и газовое топливо

В Воронежской области статистики констатировали подорожание бензина и газового топлива в декабре 2024 года.
По сравнению с ноябрем 2024 года газовое моторное топливо взлетело в цене на 2,3 процента, а вот дизельное — на 0,9%. Что же касается бензина, то повысилась стоимость всех его марок. Платить за АИ-98 и выше приходилось больше на 1 процент, а за АИ-92 и АИ-95 — на 1,2%.
В Воронежской области средняя цена литра газового топлива в декабре была 30 рублей 91 копейка. Если сравнивать с соседями по Черноземью, то оно было дешевле в Белгородской, Курской и Липецкой области — соответственно 29,34, 29,73 и 30,79. Дороже газовое топливо было только в Тамбовской — 31 рубль 60 копеек.
Литр дизельного топлива в последнем месяце 2024 года в Воронежской области в среднем стоило 65 рублей 63 копейки. У соседей дешевле за него платили водители в Курской и Тамбовской — соответственно — 64,58 и 64,31. В Белгородской и Липецкой областях дизельное топливо, напротив, было более дорогим, чем в Воронежской, — 66,25 и 65,75.
Литр бензина АИ-92 для водителей Воронежской области в среднем в декабре обходился в 55 рублей 76 копеек. Он был дешевле в Белгородской, Курской, Липецкой и Тамбовской — соответственно 55,11, 53,94, 54,73 и 54,85.
Литр бензина АИ-95 в среднем в Воронежской области в декабре 2024 года стоил 61 рубль 4 копейки. У соседей он обходился водителям дешевле, причем значительно. В Белгородской области в декабре литр АИ-95 стоил 59,93, в Курской — 59,46, в Липецкой — 59,76, в Тамбовской — 59,73.
Литр бензина марок АИ-98 и выше в декабре в Воронежской области в среднем стоил 82 рубля 99 копеек. Дешевле он был в трех регионах Черноземья. В Белгородской области литр этих марок стоил 82,50, в Курской — 81,20, а в Тамбовской и вовсе 78,85. И только в Липецкой водителям приходилось платить больше — 83,75.