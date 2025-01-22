Курс доллара резко снизился в Казахстане

Курс американской валюты сложился на отметке 520,88 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 526 тенге, Алматы — 527,4 тенге.
Курс евро по итогам торгов — 542,82 тенге, российского рубля — 5,26 тенге, китайского юаня — 71,56 тенге.
Средневзвешенный курс доллара стал ниже сразу на шесть тенге после торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
Курс американской валюты сложился на отметке 520,88 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 526 тенге, Алматы — 527,4 тенге.
Курс евро по итогам торгов — 542,82 тенге, российского рубля — 5,26 тенге, китайского юаня — 71,56 тенге.