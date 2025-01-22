Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курс доллара резко снизился в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара стал ниже сразу на шесть тенге после торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

Курс американской валюты сложился на отметке 520,88 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 526 тенге, Алматы — 527,4 тенге.

Курс евро по итогам торгов — 542,82 тенге, российского рубля — 5,26 тенге, китайского юаня — 71,56 тенге.

экономика
валюта