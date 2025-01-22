DPA: немецкий экспорт оружия достиг нового рекорда на фоне конфликта на Украине

Для Киева, согласно DPA, было выделено оружие на сумму 8,15 млрд евро. За ним следуют Сингапур с закупками на 1,21 млрд евро, Алжир — 558,7 млн ​​евро, США — 319,9 млн евро, Турция — 230,8 млн евро. Поставки немецкого оружия в Турцию в последние годы вызывают споры из-за обеспокоенности по поводу ситуации с правами человека в этой стране и некоторых международных действий турецкого правительства.