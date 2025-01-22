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DPA: немецкий экспорт оружия достиг нового рекорда на фоне конфликта на Украине

Количество разрешений, выданных правительством Германии на экспорт оружия и военной техники, в 2024 году достигло нового рекорда, пишет DPA.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным Министерства экономики Германии, в прошлом году правительство одобрило экспорт оружия и военной техники на рекордную сумму в 13,33 млрд евро. Во многом это связано с экспортом оружия на Украину, говорится в статье.

На коалиционных переговорах в конце 2021 года правящая левоцентристская коалиция согласилась ограничить экспорт оружия и принять соответствующее законодательство, однако начало боевых действий на Украине в феврале 2022 года привело к радикальному изменению политики.

Для Киева, согласно DPA, было выделено оружие на сумму 8,15 млрд евро. За ним следуют Сингапур с закупками на 1,21 млрд евро, Алжир — 558,7 млн ​​евро, США — 319,9 млн евро, Турция — 230,8 млн евро. Поставки немецкого оружия в Турцию в последние годы вызывают споры из-за обеспокоенности по поводу ситуации с правами человека в этой стране и некоторых международных действий турецкого правительства.

Севим Дагделен, немецкий политик курдского происхождения и член бундестага, резко раскритиковала продолжающийся рост немецкого экспорта оружия, заявив, что правительство Германии разжигает конфликты по всему миру.