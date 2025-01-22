DPA: немецкий экспорт оружия достиг нового рекорда на фоне конфликта на Украине

По данным Министерства экономики Германии, в прошлом году правительство одобрило экспорт оружия и военной техники на рекордную сумму в 13,33 млрд евро. Во многом это связано с экспортом оружия на Украину, говорится в статье.
Для Киева, согласно DPA, было выделено оружие на сумму 8,15 млрд евро. За ним следуют Сингапур с закупками на 1,21 млрд евро, Алжир — 558,7 млн евро, США — 319,9 млн евро, Турция — 230,8 млн евро. Поставки немецкого оружия в Турцию в последние годы вызывают споры из-за обеспокоенности по поводу ситуации с правами человека в этой стране и некоторых международных действий турецкого правительства.
Севим Дагделен, немецкий политик курдского происхождения и член бундестага, резко раскритиковала продолжающийся рост немецкого экспорта оружия, заявив, что правительство Германии разжигает конфликты по всему миру.