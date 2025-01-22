Антикор выявил нецелевое использование 830 млн тенге

«Основные коррупционные риски выявлены в вопросах присвоения инвалидности, содействия занятости и освоения бюджетных средств на социальные выплаты и услуги. Они особенно затрагивают уязвимые категории граждан, обращающихся за социальной помощью. Недобросовестные сотрудники нередко используют существующие лазейки для вымогательства взяток и злоупотреблений. К примеру, в Шымкенте вынесли приговор в отношении руководителя отдела Департамента труда и социальной защиты и работницы Городской поликлиники, которые на системной основе получали взятки от родителей детей-инвалидов за установление группы», — отметили в ведомстве.