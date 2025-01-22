Антикор выявил нецелевое использование 830 млн тенге

В Антикоре напомнили, за последние пять лет на меры соцзащиты из бюджета было выделено порядка 23 трлн тенге. На следующие два года запланировано направить еще 13 трлн тенге.
«Основные коррупционные риски выявлены в вопросах присвоения инвалидности, содействия занятости и освоения бюджетных средств на социальные выплаты и услуги. Они особенно затрагивают уязвимые категории граждан, обращающихся за социальной помощью. Недобросовестные сотрудники нередко используют существующие лазейки для вымогательства взяток и злоупотреблений. К примеру, в Шымкенте вынесли приговор в отношении руководителя отдела Департамента труда и социальной защиты и работницы Городской поликлиники, которые на системной основе получали взятки от родителей детей-инвалидов за установление группы», — отметили в ведомстве.
Агентство выявило более 5,2 тыс. случаев манипуляций с медико-социальной экспертизой, когда специалисты присваивают инвалидность или отказывают в ней без оснований.
Зафиксировано завышение цен на товары и услуги для лиц с инвалидностью, а также фиктивные поставки, что привело к нецелевому использованию 830 млн тенге. Напрмире, в Шымкенте переплата за средства гигиены составила 200 млн тенге.
Выявлено более 1,2 тыс. случаев фиктивного создания бизнеса и завышения доходов для получения социальных выплат. Установлено более 500 случаев фиктивного трудоустройства, при которых государственные субсидии в размере 168 млн тенге выделялись на бумаге, но люди фактически не трудоустраивались.
Министерству труда и социальной защиты населения Антикор рекомендовал усилить механизмы контроля через интеграцию с базами данных государственных органов и внедрение системы управления рисками.