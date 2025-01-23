Флот пермской круизной компании «ВолгаWolga» пополнил шестой теплоход

По предварительной информации, навигация 2025 года начнется на Каме в конце апреля. Шлюзы Нижнекамской ГЭС будут работать с 25 апреля по 10 ноября, Воткинской ГЭС — с 28 апреля по 5 ноября, Камской ГЭС — с 5 мая по 1 ноября.