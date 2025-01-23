Флот пермской круизной компании «ВолгаWolga» пополнил шестой теплоход

Одна из крупнейших круизных компаний страны «ВолгаWolga» в навигацию 2025 года отправит еще один теплоход. Трехпалубное судно «Александр Невский» станет шестым в составе флота компании из Перми.
В соцсетях компании «ВолгаWolga» рассказали о первом рейсе «Александра Невского». Теплоход откроет навигацию трехдневным круизом из порта своей предыдущей приписки Волгограда до Саратова. Теплоход примет на борт около 200 путешественников.
Комфортабельный теплоход проекта 588 «Александр Невский» построили в 1957 году на судоверфи Германии. Судно отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. В 2018 году трехпалубный лайнер прошел модернизацию. На его борту находятся 87 кают для 196 гостей.
Флот круизной компании «ВолгаWolga» также включает теплоходы «Владимир Маяковский», «Юрий Никулин», «Михаил Кутузов», «Павел Бажов» и «Борис Полевой».
По предварительной информации, навигация 2025 года начнется на Каме в конце апреля. Шлюзы Нижнекамской ГЭС будут работать с 25 апреля по 10 ноября, Воткинской ГЭС — с 28 апреля по 5 ноября, Камской ГЭС — с 5 мая по 1 ноября.
Число заходов круизных судов в Пермь увеличилось за год на 42%. В навигацию 2024 года по воде в Пермский край приняли 200 тысяч пассажиров.