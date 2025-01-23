Пулково может стать трансформером. Международный терминал могут приспособить для внутренних рейсов

«У нас недозагружен международный терминал. И эти свободные площади мы могли бы использовать для внутренних рейсов, технически такая возможность есть», — сказал он. По словам Леонида Сергеева, в этом случае можно соблюсти все требования по безопасности и организации потоков. Кроме того, пиковые нагрузки в международном и внутреннем направлениях не совпадают по сезонам.
Формат аэропорта-трансформера избавит от необходимости возводить дополнительные площади и повышать тарифы для авиакомпаний. «Но для того чтобы реализовать возможность гибкого перераспределения площадей терминала, нужно снять (регуляторные) ограничения с перемещения границы», — подчеркнул он.
Общие затраты на вторую фазу аэропорта Леонид Сергеев оценил более чем в 200 миллиардов рублей, с учетом затрат на возведение аэропортовой инфраструктуры и строительство метро. «Мы планируем обратиться за кредитом в фабрику проектного финансирования “ВЭБ.РФ”», — сказал топ-менеджер.
Ранее сообщалось, что снежная буря 12 января привела к массовым задержкам рейсов в аэропорту Пулково. В терминале внутренних линий людям приходилось сидеть на полу. Аэропорт даже ввел ограничение на проход новых пассажиров в чистую зону. Пассажиры прилетевших самолетов несколько часов ждали свободных автобусов и трапов.
Сейчас идет проектирование фазы А второй очереди аэропорта Пулково, которая предполагает возведение новой посадочной галереи, расширение перрона для стоянок воздушных судов. Инвестиции в весь проект теперь оцениваются в 198,9 миллиарда рублей, хотя еще в ноябре звучала цифра в 130 миллиардов рублей. В результате фаз А, В и С пропускная способность аэропорта составит порядка 40 миллионов пассажиров в год.