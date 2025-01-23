Пулково может стать трансформером. Международный терминал могут приспособить для внутренних рейсов

«У нас недозагружен международный терминал. И эти свободные площади мы могли бы использовать для внутренних рейсов, технически такая возможность есть», — сказал он. По словам Леонида Сергеева, в этом случае можно соблюсти все требования по безопасности и организации потоков. Кроме того, пиковые нагрузки в международном и внутреннем направлениях не совпадают по сезонам.