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ВСМ Москва — Петербург может лишить аэропорт Пулково 2 млн пассажиров в год

Даже с учетом разницы в стоимости билетов.

Источник: Комсомольская правда

Высокоскоростная магистраль между Петербургом и Москвой может повлиять на поток пассажиров аэропорта Пулково. Гендиректор Воздушных ворот Северной столицы Леонид Сергеев рассказал в интервью «Ъ», что аэропорт может потерять около двух миллионов пассажиров.

— Если не принимать никаких мер, то возможен переток около двух миллионов авиапассажиров на ВСМ в год. Но с учетом динамики прорывного проекта «Аэрофлота», думаю, этих потерь удастся избежать, — заявил Леонид Сергеев.

Леонид Сергеев добавил, что аэропорт Пулково планируют избежать потери пассажиров. Поможет в этом проект «Шатл» от «Аэрофлота». Благодаря ему самолеты будут совершать более 70 рейсов в день между Москвой и Петербургом. Также он отметил, что стоимость билетов на самолет будет ниже, чем на ВСМ. Более того, любители летать на самолетах никуда не денутся, уверяет Леонид Сергеев.