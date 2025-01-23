ВСМ Москва — Петербург может лишить аэропорт Пулково 2 млн пассажиров в год

Леонид Сергеев добавил, что аэропорт Пулково планируют избежать потери пассажиров. Поможет в этом проект «Шатл» от «Аэрофлота». Благодаря ему самолеты будут совершать более 70 рейсов в день между Москвой и Петербургом. Также он отметил, что стоимость билетов на самолет будет ниже, чем на ВСМ. Более того, любители летать на самолетах никуда не денутся, уверяет Леонид Сергеев.