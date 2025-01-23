Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 23 января

Национальный банк изменил курсы валют на 23 января 2025 года, четверг. В итоге курс российского рубля заметно вырос в валютной корзине, а курс доллара и курс евро снижены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 22 января, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4107 белорусского рубля, 1 евро — 3,5625 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4094 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в среду, 22 января, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского выше. Заметнее скорректированы курс доллара и курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара потерял 0,0323 белрубля, евро упал на 0,0026 белрубля, а курс российского рубля поднят сразу на 0,0312 белрубля.
Также Белстат сообщил, что в 2024 картофель подорожал на 32%, кофе на 21%, а сладости почти на 10%.