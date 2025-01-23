Экономист Балынин назвал преимущества вкладов над покупкой валюты

Покупка долларов для сохранения покупательной способности собственных сбережений является не самым удачным вариантом, лучше деньги хранить на вкладах. Таким мнением в разговоре с aif.ru поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Сейчас крайне нецелесообразно вкладывать средства в доллары. Напомню, что доллар США на сегодняшний день является токсичной валютой. Причём всё в большем количестве стран возникает понимание токсичности доллара США и осуществляется постепенный перевод части своих расчётов в национальные валюты. Поэтому я бы рекомендовал гражданам даже не думать о таком варианте инвестирования. Это, как минимум, небезопасно», — сказал экономист.
Балынин отметил, что экономической целесообразности хранения средств в валюте также нет. Сейчас доходность по вкладам физических лиц составляет от 23 до 25%, в то время как динамику курса доллара США точно назвать никто не может.
«При конвертации рублей в доллары и, наоборот, банки могут взимать комиссию. Даже если мы возьмём данные на 21 января 2025 года и сравним с данными на 21 января 2024 года, то увидим рост на 15%, что практически вдвое ниже актуальной рыночной доходности по вкладам», — добавил эксперт.
Ранее директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что скачки рубля будут наблюдаться регулярно. Он добавил, что в первые шесть месяцев 2025 года сохранится тенденция на вялотекущее ослабление российской валюты.