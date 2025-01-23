Экономист Балынин назвал преимущества вкладов над покупкой валюты

«Сейчас крайне нецелесообразно вкладывать средства в доллары. Напомню, что доллар США на сегодняшний день является токсичной валютой. Причём всё в большем количестве стран возникает понимание токсичности доллара США и осуществляется постепенный перевод части своих расчётов в национальные валюты. Поэтому я бы рекомендовал гражданам даже не думать о таком варианте инвестирования. Это, как минимум, небезопасно», — сказал экономист.